Российская парашютистка выжила после падения с самолета. Она пролетела километр до земли

Сегодня в 18:17
Фото: Juan Rojas/Unsplash

В Кирове девушка выжила после падения с самолета с высоты одного километра. Об этом написал Ura.ru и телеграм-канал «Место происшествия Киров».

Спортсменка собиралась выполнить прыжок с парашютом. Однако парашют не раскрылся, и девушка рухнула вниз. Она упала в лесу и чудом выжила: ее экипировка зацепилась за одно из деревьев.

Вместе с ней прыжок выполняли еще две парашютистки, у них все прошло по плану. Упавшая спортсменка получила травмы: перелом ноги и трех позвонков. В СМИ отметили, что ее жизни, к счастью, ничто не угрожает.

На видео прыжка слышно, как работники аэроклуба советуют девушке раскрыть запасной парашют. Но, как выяснилось, его спортсменка случайно заблокировала. Прыгнуть с парашютом девушка решила в свой день рождения.

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