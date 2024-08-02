Российская парашютистка выжила после падения с самолета. Она пролетела километр до земли

В Кирове девушка выжила после падения с самолета с высоты одного километра. Об этом написал Ura.ru и телеграм-канал «Место происшествия Киров».
Спортсменка собиралась выполнить прыжок с парашютом. Однако парашют не раскрылся, и девушка рухнула вниз. Она упала в лесу и чудом выжила: ее экипировка зацепилась за одно из деревьев.
Вместе с ней прыжок выполняли еще две парашютистки, у них все прошло по плану. Упавшая спортсменка получила травмы: перелом ноги и трех позвонков. В СМИ отметили, что ее жизни, к счастью, ничто не угрожает.
На видео прыжка слышно, как работники аэроклуба советуют девушке раскрыть запасной парашют. Но, как выяснилось, его спортсменка случайно заблокировала. Прыгнуть с парашютом девушка решила в свой день рождения.