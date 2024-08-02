В Японии придумали рамен с кофеином для геймеров. Его можно высасывать из тюбика, не прерывая игры

Сегодня в 18:10
Фото: Nippon Ham

Японская компания Nippon Ham выпустила лапшу с кофеином Boost Noodle, разработанную специально для геймеров. Продукт не нужно заваривать, он уже готов к употреблению.

Кофеиновый рамен продается в пачке с дозатором, из которого можно высасывать продукт. Внутри кусочки свинины, ферментированные побеги бамбука, бульон из морепродуктов и желатиновая лапша из ямса, которая остается твердой и не размокает.

В каждой порции есть 35 миллиграмм кофеина, а стоит лапша 660 иен (около 390 рублей).

Видео: Nippon Ham

На сайте Nippon Ham сказано, что продукт разработан геймером, который хотел есть рамен, не отвлекаясь от онлайн-игр. Удобная упаковка позволит игрокам перекусить с помощью одной руки и не запачкать дорогостоящего оборудования.

Это не первая лапша с кофеином, разработанная в Японии. В сентябре прошлого года похожий продут представила компания Nissin. Ее рамен, впрочем, продается в традиционной упаковке.

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