В Японии придумали рамен с кофеином для геймеров. Его можно высасывать из тюбика, не прерывая игры

Японская компания Nippon Ham выпустила лапшу с кофеином Boost Noodle, разработанную специально для геймеров. Продукт не нужно заваривать, он уже готов к употреблению.
Кофеиновый рамен продается в пачке с дозатором, из которого можно высасывать продукт. Внутри кусочки свинины, ферментированные побеги бамбука, бульон из морепродуктов и желатиновая лапша из ямса, которая остается твердой и не размокает.
В каждой порции есть 35 миллиграмм кофеина, а стоит лапша 660 иен (около 390 рублей).
На сайте Nippon Ham сказано, что продукт разработан геймером, который хотел есть рамен, не отвлекаясь от онлайн-игр. Удобная упаковка позволит игрокам перекусить с помощью одной руки и не запачкать дорогостоящего оборудования.
Это не первая лапша с кофеином, разработанная в Японии. В сентябре прошлого года похожий продут представила компания Nissin. Ее рамен, впрочем, продается в традиционной упаковке.