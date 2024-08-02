Опрос: россияне стали чаще обращаться к врачам, а не заниматься самолечением

71,5% обращаются к врачу в случае появления недомоганий, а не занимаются самолечением. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.
Исследователи отметили увеличение числа тех, кто не занимается самолечением. По сравнению с 2008 годом таких людей стало на 14% больше (и на 4% больше, чем в 2023 году).
При этом доля тех, кто даже при обращении к врачам лечится самостоятельно с применением лекарств, остается почти неизменной. В 2024-м таких опрошенных было 54,1%, в 2023-м — 54,4%, а в 2010-м —55,3%.
«Причины такого поведения разнообразны, могут быть связаны с высокой загруженностью людей, когда им просто не хватает времени уделить достаточно внимания своему здоровью, материальными трудностями, особенно в случае дорогостоящего лечения. Также можно отметить фактор доверия врачу: когда пациент получает от врача скорее формальную помощь, желание следовать его рекомендациям будет невелико», — рассказал соавтор исследования, директор НИИЦ ИОН РАНХиГС Андрей Покида.
Также стабильны и показатели респондентов, которые выбирают нетрадиционные средства лечения. В 2024-м их было 6,3%, в 2023-м — 6,1%, а в 2022-м — 6,8%. Еще результаты опросов показали, что 4,6% россиян ничего не предпринимают в случае заболевания или недомоганий.