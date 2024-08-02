Опрос: россияне стали чаще обращаться к врачам, а не заниматься самолечением

«Причины такого поведения разнообразны, могут быть связаны с высокой загруженностью людей, когда им просто не хватает времени уделить достаточно внимания своему здоровью, материальными трудностями, особенно в случае дорогостоящего лечения. Также можно отметить фактор доверия врачу: когда пациент получает от врача скорее формальную помощь, желание следовать его рекомендациям будет невелико», — рассказал соавтор исследования, директор НИИЦ ИОН РАНХиГС Андрей Покида.