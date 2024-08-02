Знаменитых бутовских коз хотят запретить. Местные жалуются, что они залезают на машины

Сегодня в 17:15
Фото: t.me/butovo_kozy

Московский комитет ветеринарии хочет запретить жителю Бутово держать коз. С таким требованием он обратился в суд, говорится в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

В иске сказано, что козы пасутся рядом с многоквартирными домами и у метро «Улица Скобелевская» без надзора владельца. Это приводит к загрязнению окружающей среды навозом и может стать причиной распространения заразных болезней, считают в комитете.

На коз поступают «многочисленные жалобы», а истец уведомления и предостережения Россельхознадзора игнорирует. Комитет ветеринарии просит у суда запретить ему держать коз с нарушением требований ветеринарного законодательства.

Бутовские рогатые знаменитости принадлежат пенсионеру Валерию Аникееву (он же дед Валера). Мужчина живет в частном секторе, но отпускает гулять животных у многоэтажек. Козы регулярно попадают в заголовки местных изданий: то они залезают на машины, то грызут клумбы, то у них родились козлята.

Не всем соседство с мелким рогатым скотом по душе. Некоторые пишут жалобы на коз, но их хозяин считает, что люди «все наговаривают».

Как отмечает «Коммерсант», козы не входят в список животных, которых нельзя содержать. Но правила санитарного содержания запрещают выгул животных вне специальных территорий. Кроме того, зеленые насаждения, которые постоянно жуют козы, охраняются законом.

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