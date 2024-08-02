Знаменитых бутовских коз хотят запретить. Местные жалуются, что они залезают на машины

Бутовские рогатые знаменитости принадлежат пенсионеру Валерию Аникееву (он же дед Валера). Мужчина живет в частном секторе, но отпускает гулять животных у многоэтажек. Козы регулярно попадают в заголовки местных изданий: то они залезают на машины, то грызут клумбы, то у них родились козлята.