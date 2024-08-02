Харрисон Форд о роли Красного Халка: «Ради денег пришлось побыть идиотом. Мне не впервой»

«Это Харрисон, мать его, Форд! У него особенная аура. И он легко может ее развеять, он настолько классный парень. Именно такой должна быть кинозвезда. Он мог сказать: „Давайте снимем вот эту фигню“, и все тут же заряжались идеей», — отмечал актер в роли Капитана Америки.