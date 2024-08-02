Харрисон Форд о роли Красного Халка: «Ради денег пришлось побыть идиотом. Мне не впервой»

Харрисон Форд пошутил, что для роли Красного Халка ему пришлось «побыть идиотом». Его комментарий в беседе с журналисткой на «Комик-Коне» публикует Variety.
В феврале актер появится в новом боевике Marvel «Капитан Америка: Дивный новый мир» сразу в двух ролях — президента США Таддеуса Росса и Красного Халка. Для второго персонажа ему пришлось записать движения с помощью технологии motion capture.
«Что мне понадобилось для этой роли? Забить на все. Ради денег пришлось побыть идиотом. Мне уже не впервой», — улыбнулся Форд.
«Я не хочу принижать фильм. Просто в этой роли пришлось делать нечто, чего бы не одобрила ваша мама или преподаватель актерского мастерства, если вы когда‑нибудь с ним занимались», — пояснил он.
«Было весело, мне очень понравилось. Я отлично провел время, и я в восторге от того, какой отклик получил трейлер», — добавил артист.
В интервью Screen Rant Форд также говорил, что с удовольствием поработал над новой картиной, и выделил важное отличие от «Звездных войн» и «Индианы Джонса».
«[Marvel] соткана из совсем другого материала. Там воображение свободно от привычных ограничений. Там приятно и очень весело работать. Я сотрудничал с фантастическими людьми. Режиссер Джулиус Она проделал отличную работу. С Энтони Маки было весело работать, мы отлично провели время», — делился он.
На той же панели Энтони Маки сделал несколько ответных комплиментов коллеге по съемочной площадке.
«Это Харрисон, мать его, Форд! У него особенная аура. И он легко может ее развеять, он настолько классный парень. Именно такой должна быть кинозвезда. Он мог сказать: „Давайте снимем вот эту фигню“, и все тут же заряжались идеей», — отмечал актер в роли Капитана Америки.