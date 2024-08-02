«Ее мечтой было попасть на Олимпиаду»: французский наездник выиграл медаль на коне погибшей подруги

«Когда я взял его под свое крыло, я сразу же поставил себе ту же цель, но на самом деле я думал об этом, не веря в это. А потом мы постепенно поднимались по ступенькам, и лошадь показала мне, что она тоже этого хочет», — поделился Стефан.