«Ее мечтой было попасть на Олимпиаду»: французский наездник выиграл медаль на коне погибшей подруги

Сборная Франции выиграла серебро в конном многоборье на Олимпиаде. Один из наездников — Стефан Ландуа — посвятил эту медаль погибшей возлюбленной Таис Мехест, сообщает France 24.
Ландуа выступал на сером мерине Шамане Дюмонсо, который принадлежал Мехест и в результате падения с которого она погибла. На трибунах были отец и мать девушки, а публика приветствовала Стефана аплодисментами и скандированием имени Таис.
После окончания соревнований Ландуа не смог сдержать слез. «Все эти выходные я думал о Таис, я был рядом с ней, я сделал все это, чтобы получить медаль для нее», — сказал он журналистам.
По словам наездника, Таис мечтала поучаствовать в Олимпиаде именно на этой лошади, и он горд, что смог осуществить ее цель.
Таис Мехест была одной из главных надежд французского конного спорта. К 22 годам она успела победить во многих юношеских соревнованиях, войти в топ-10 французских наездников и поучаствовать в Кубке наций в Великобритании.
Девушка скончалась в 2019 году во время соревнований по конному кроссу в Нормандии. Ее конь упал, пересекая второй барьер и придавил наездницу. Она скончалась на месте. После ее смерти парень Таис взял коня под свое управление, поставив целью осуществить мечту девушки — участие в Олимпиаде.
«Когда я взял его под свое крыло, я сразу же поставил себе ту же цель, но на самом деле я думал об этом, не веря в это. А потом мы постепенно поднимались по ступенькам, и лошадь показала мне, что она тоже этого хочет», — поделился Стефан.