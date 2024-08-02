В Петербурге дикобраз сделал подкоп и ушел из зоопарка в ночь

«Это был подкоп, дикобразы всегда роют. Это вообще их любимое занятие, но дело в том, что в результате сильных дождей немножко подмыло грунт и, соответственно, сделать лаз стало гораздо легче. В общем, один из двух прекрасно воспользовался этой возможностью. Вот такая жажда новых впечатлений», — сказали в парке.