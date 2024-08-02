В Петербурге дикобраз сделал подкоп и ушел из зоопарка в ночь

Сегодня в 15:31
Фото: "Подъем"

Из петербургского «Охта парка» сбежал дикобраз. О беглеце написала «Фонтанка».

В ночь на 2 августа одинокое животное с роскошными иглами заметили жители Всеволожского района Ленобласти. Оно бегало по улице и забежало в уже закрытый магазин. Местные жители проследили за ним, взяли домой и передали обратно в зоопарк.

«В „Охта Парк“ сказали что до утра его не смогут забрать, так как работник, отвечающий за него, будет только утром. В 112 сказали, что сообщат в полицию. Большое спасибо нашим неравнодушным соседям, поймали, накормили и приютили до утра», — написала очевидица в паблике «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург».

Позже она сообщила, что сотрудники зоосада все-таки приехали и взяли питомца домой.

В разговоре с журналистами «Подъема» представители «Охта парка» отметили, что из‑за прошедших дождей Ниф-Нифу удалось вырыть лаз во влажном грунте и вырваться на свободу.

«Это был подкоп, дикобразы всегда роют. Это вообще их любимое занятие, но дело в том, что в результате сильных дождей немножко подмыло грунт и, соответственно, сделать лаз стало гораздо легче. В общем, один из двух прекрасно воспользовался этой возможностью. Вот такая жажда новых впечатлений», — сказали в парке.

Там добавили, что дикий грызун не нанес жителям ущерба и в результате прогулки не пострадал. После инцидента его вольер пообещали укрепить.

«Его осмотрели ветеринары, совершенно комфортно себя чувствовал, не напуган, не агрессивен», — резюмировали в «Охта парке»

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