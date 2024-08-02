Чилл-зона и призы: Rutube стал партнером Пикника «Афиши»

На фестивале в Москве будет представлено пять сцен. Рядом с одной из них появится комфортная лаундж-зона для зрителей, организованная командой Rutube. В ней можно посмотреть выступления или просто почиллить. Эта же зона будет работать для гостей фестиваля в Петербурге на Елагином острове 10 и 11 августа.