Чилл-зона и призы: Rutube стал партнером Пикника «Афиши»

Сегодня в 15:59
Фото: пресс-служба Rutube

Rutube стал официальным партнером Пикника «Афиши». Событие пройдет 3–4 августа в Москве и 10–11 августа в Петербурге. Билеты можно приобрести на «Афише».

В Москве видеохостинг будет представлен в зонах фуд-кортов, в которых будут работать 37 столичных кафе и ресторанов.

На территории фестиваля Rutube организует пространство 360° для фото- и видеосъемки, а также бьюти-зону, где можно будет создать яркий образ с помощью глиттера и переводных тату.

Еще гости Пикника «Афиши» смогут поучаствовать в конкурсе и получить призы. Для этого нужно будет снять видео в пространстве видеохостинга и поделиться им в соцсетях с отметкой Rutube.

На фестивале в Москве будет представлено пять сцен. Рядом с одной из них появится комфортная лаундж-зона для зрителей, организованная командой Rutube. В ней можно посмотреть выступления или просто почиллить. Эта же зона будет работать для гостей фестиваля в Петербурге на Елагином острове 10 и 11 августа.

Подробности по теме
Afelia, Onative, Yerkatt и не только. 24 новых имени для ваших плейлистов от «Афиши Daily»
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами