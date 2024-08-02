Чилл-зона и призы: Rutube стал партнером Пикника «Афиши»

Rutube стал официальным партнером Пикника «Афиши». Событие пройдет 3–4 августа в Москве и 10–11 августа в Петербурге. Билеты можно приобрести на «Афише».
В Москве видеохостинг будет представлен в зонах фуд-кортов, в которых будут работать 37 столичных кафе и ресторанов.
На территории фестиваля Rutube организует пространство 360° для фото- и видеосъемки, а также бьюти-зону, где можно будет создать яркий образ с помощью глиттера и переводных тату.
Еще гости Пикника «Афиши» смогут поучаствовать в конкурсе и получить призы. Для этого нужно будет снять видео в пространстве видеохостинга и поделиться им в соцсетях с отметкой Rutube.
На фестивале в Москве будет представлено пять сцен. Рядом с одной из них появится комфортная лаундж-зона для зрителей, организованная командой Rutube. В ней можно посмотреть выступления или просто почиллить. Эта же зона будет работать для гостей фестиваля в Петербурге на Елагином острове 10 и 11 августа.