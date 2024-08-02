Ксавье Долан вернется в кино и снимет исторический хоррор

Через два года после этого он вернулся с фильмом «И все же Лоранс», который принес Сюзанне Клеман награду за лучшую женскую роль. Долан вернулся в Канны в 2014 году со своим первым конкурсным фильмом «Мамочка», который получил приз жюри вместе с «Прощай, речь» Жан-Люка Годара. Среди других фильмов Долана — «Это всего лишь конец света», «Смерть и жизнь Джона Ф.Донована», а также «Матиас и Максим».