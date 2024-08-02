Ксавье Долан вернется в кино и снимет исторический хоррор

Ксавье Долан объявил в подкасте, что вернется к режиссуре. Он уже работает над новым проектом — историческим хоррором.
Действие фильма будет происходить во Франции 1880-х годов. По словам режиссера, лента «исследует темы страха, неудачи и отвержения».
Долан отметил, что его назначение в качестве президента жюри программы «Особый взгляд» в Каннах в этом году вдохнуло в него новую жизнь. Сценарий к будущей картине постановщик написал еще до пандемии.
В 2023 году Долан заявил, что больше не видит смысла в кино и не собирается продолжать карьеру. По его словам, он не понимает, зачем рассказывать истории, «когда вокруг все разваливается». «Искусство бесполезно, а посвящать себя кино — пустая трата времени», — считает он. Кинематографист добавил, что «боится гражданской войны, вызванной нетерпимостью», и это угнетает его.
Режиссер дебютировал в 19 лет с экранизацией своего собственного рассказа «Я убил свою маму». Вслед за этим фильмом он снял романтическую драму «Сердцебиение», которая попала в программу «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Через два года после этого он вернулся с фильмом «И все же Лоранс», который принес Сюзанне Клеман награду за лучшую женскую роль. Долан вернулся в Канны в 2014 году со своим первым конкурсным фильмом «Мамочка», который получил приз жюри вместе с «Прощай, речь» Жан-Люка Годара. Среди других фильмов Долана — «Это всего лишь конец света», «Смерть и жизнь Джона Ф.Донована», а также «Матиас и Максим».