В России стали покупать меньше антиутопий

Сегодня в 14:19
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Российские читатели стали покупать меньше антиутопий. Падение их популярности отметил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в разговоре с РИА «Новости».

«Сейчас я вижу, что продажи Оруэлла падают. Он не входит даже в первую пятерку. Антиутопии в общем стали хуже продаваться. На первом месте российские классики: Достоевский, Толстой, Булгаков с тем же „Мастером и Маргаритой“», — рассказал он.

Это же явление заметно и в топах продаж сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед». В 2023 году «1984» Джорджа Оруэлла находился на шестом месте в списке самых популярных произведений. Годом ранее — на первой строчке в аналогичном рейтинге.

На прошлой неделе литературные вкусы россиян возмутили Захара Прилепина. Писатель был недоволен тем, что россияне предпочитают антиутопии и хорроры, а не военную литературу. Он зашел на «самый известный молодежный сайт» и был возмущен, что там в топе книги Стивена Кинга и Джорджа Оруэлла.

Писатель назвал вкусы сограждан «катастрофой», захотел собрать подростков в одном месте и объяснить, что они живут «не внутри Стивена Кинга, не в „1984“ Джорджа Оруэлла».

Ранее на этой неделе Букеровская премия объявила лонг-лист. В него вошли 13 книг. Номинантов выбрало экспертное жюри из 156 произведений. Шорт-лист станет известен в сентябре, а победителя назовут в ноябре.

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