В России стали покупать меньше антиутопий

Российские читатели стали покупать меньше антиутопий. Падение их популярности отметил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в разговоре с РИА «Новости».
«Сейчас я вижу, что продажи Оруэлла падают. Он не входит даже в первую пятерку. Антиутопии в общем стали хуже продаваться. На первом месте российские классики: Достоевский, Толстой, Булгаков с тем же „Мастером и Маргаритой“», — рассказал он.
Это же явление заметно и в топах продаж сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед». В 2023 году «1984» Джорджа Оруэлла находился на шестом месте в списке самых популярных произведений. Годом ранее — на первой строчке в аналогичном рейтинге.
На прошлой неделе литературные вкусы россиян возмутили Захара Прилепина. Писатель был недоволен тем, что россияне предпочитают антиутопии и хорроры, а не военную литературу. Он зашел на «самый известный молодежный сайт» и был возмущен, что там в топе книги Стивена Кинга и Джорджа Оруэлла.
Писатель назвал вкусы сограждан «катастрофой», захотел собрать подростков в одном месте и объяснить, что они живут «не внутри Стивена Кинга, не в „1984“ Джорджа Оруэлла».
Ранее на этой неделе Букеровская премия объявила лонг-лист. В него вошли 13 книг. Номинантов выбрало экспертное жюри из 156 произведений. Шорт-лист станет известен в сентябре, а победителя назовут в ноябре.