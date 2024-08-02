В России стали покупать меньше антиутопий

На прошлой неделе литературные вкусы россиян возмутили Захара Прилепина. Писатель был недоволен тем, что россияне предпочитают антиутопии и хорроры, а не военную литературу. Он зашел на «самый известный молодежный сайт» и был возмущен, что там в топе книги Стивена Кинга и Джорджа Оруэлла.