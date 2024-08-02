Akon спел свой хит «Locked Up» во время задержания предполагаемого педофила

Сегодня в 14:15
Фото: Julia Beverly/Getty Images

Американский рэпер Akon исполнил песню «Locked Up» (за решеткой), пока полицейские задерживали подозреваемого в растлении ребенка.

Певец принял участие в шоу «Catching Predators» (ловля хищников) американского блогера российского происхождения Виталия Здоровецкого (Vitaly). Полный выпуск доступен на платформе Kick, в своих соцсетях Виталий поделился фрагментом с задержанием предполагаемого педофила.

Видео: @vitalyzdtv/X

Во время шоу команда Здоровецкого вступает в переписку с мужчинами, представляясь несовершеннолетними. Тех, кто предлагает «детям» секс, зовут от лица ребенка на встречу. Там сперва с ними разговаривают блогеры, а затем задерживают полицейские.

В выпуске, где принял участие Akon, с мужчиной переписывались от лица «15-летнего мальчика». С предполагаемым педофилом встретились в парке, где рэпер начал петь ему хит «Locked Up», в котором говорится о переживаниях заключенного в тюрьме.

Сперва мужчина, кажется, не понял серьезности ситуации и улыбался, когда Akon исполнял трек, обнимая его. Но затем ему начали задавать вопросы про переписку с несовершеннолетним, и тот принялся оправдываться, говоря, что просто хотел потусоваться с подростком, а ничего интимного не имел в виду. В один момент Akon строго спросил мужчину: «Ты знаешь, что с такими, как ты, делают в тюрьме?» Предполагаемый растлитель хотел покинуть парк, но его задержали правоохранители.

Видео: Vitaly/Kick

Похожим форматом в первой половине 2010-х годов занимался проект «Оккупай-педофиляй» неонациста Максима Тесака Марцинкевича. В отличие от Здоровецкого активисты проекта применяли насилие и вымогательство к предполагаемым педофилам, за что на них завели несколько уголовных дел.

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