Akon спел свой хит «Locked Up» во время задержания предполагаемого педофила

Сперва мужчина, кажется, не понял серьезности ситуации и улыбался, когда Akon исполнял трек, обнимая его. Но затем ему начали задавать вопросы про переписку с несовершеннолетним, и тот принялся оправдываться, говоря, что просто хотел потусоваться с подростком, а ничего интимного не имел в виду. В один момент Akon строго спросил мужчину: «Ты знаешь, что с такими, как ты, делают в тюрьме?» Предполагаемый растлитель хотел покинуть парк, но его задержали правоохранители.