В Москве запретили строить квартиры меньше 28 квадратных метров

Мэр Москвы Сергей Собянин запретил застройщикам строить однокомнатные квартиры площадью меньше 28 кв. м. Об этом говорится в постановлении, которое вступило в силу 1 августа, оно опубликовано на сайте «КонсультантПлюс».
Кроме того, появились и ограничения на строительство двухкомнатных квартир: теперь их площадь должна быть не меньше 44 кв. м.
При этом в жилую площадь не включаются балконы, лоджии, террасы, холодные кладовые и приквартирные тамбуры. Новые ограничения также распространяются и на студии.
Отвечать за исполнение требований городских властей будет заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В случае, если застройщики пришлют в мэрию проекты с площадью жилых помещений меньше требуемых, власти не станут согласовывать строительство. Аналогичную практику уже ввели власти Ленинградской облсти, а также Екатеринбурга.
Таким образом, мэрия привела правила в соответствие со сводом, утвержденным в Министерстве строительства. Согласно ведомству, однокомнатные квартиры не могут быть меньше 28 кв. м, двухкомнатные — 44 кв. м, трехкомнатные — 56 кв. м, четырехкомнатные — 70 кв. м, но в то же время отклонения от норм допустимы с «с учетом демографических требований, достигнутого уровня обеспеченности населения жилищем и ресурсообеспеченности жилищного строительства».