В Москве запретили строить квартиры меньше 28 квадратных метров

Таким образом, мэрия привела правила в соответствие со сводом, утвержденным в Министерстве строительства. Согласно ведомству, однокомнатные квартиры не могут быть меньше 28 кв. м, двухкомнатные — 44 кв. м, трехкомнатные — 56 кв. м, четырехкомнатные — 70 кв. м, но в то же время отклонения от норм допустимы с «с учетом демографических требований, достигнутого уровня обеспеченности населения жилищем и ресурсообеспеченности жилищного строительства».