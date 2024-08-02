В Москве родственники избили и похитили студентку из Дагестана

Сегодня в 12:31
Фото: «Осторожно, новости»
Обновлено сегодня в 14:46

Айшат Магомедову увезли в Кизилюрт, она жива, но сильно избита. Об этом рассказали в правозащитном проекте «Марем».

По словам подруги похищенной, инспектор полиции показала ей видео. На записи Айшат с кровоподтеками на лице и руках говорит, что жива и здорова, и просит не поднимать шумиху. Правозащитники предполагают, что эти слова девушка произнесла под давлением.

Сотрудница полиции не уверена, что органы могут помочь забрать Магомедову из семьи.

«Это ваши обычаи, это ее родители, девушка загуляла и вернули ее домой… Провели проверку, ну кровоподтеки, может, уму учили. Плохо училась, наверное. Мы отправим поручение дагестанским сотрудникам ее опросить и получим опрос, что у нее все в порядке», — вспоминает ее слова подруга Айшат. Адвокату девушки также сказали, что «толку не будет» от заявления о похищиении. Тем не менее, в «Марем» не намерены сдаваться.

В Москве родственники похитили 18-летнюю студентку из Дагестана Айшат Магомедову. Об этом рассказали в правозащитном проекте «Марем».

Как уточняет «Осторожно, новости», инцидент произошел 31 июля. В квартиру в Люблино, где учащаяся медколледжа жила вместе с соседкой, вломились мать, отец, дядя и тетя девушки, избили ее, забрали паспорт и вытолкали на улицу без одежды. По словам очевидицы, пострадавшую повалили на кровать, били по лицу, животу и ногам.

Подруга позвонила в полицию, но наряд так и не приехал. Близкая Айшат отметила, что у девушки серьезные проблемы с сердцем, однако родственники ее не лечат и отвечают, что «Аллах поможет».

Магомедова обратилась в «Марем» еще в июне. В течение месяца родственники несколько раз находили ее в разных квартирах. По информации «Осторожно, новости», девушку преследовали братья Магомед и Аслан. Они приходили к ней на работу и угрожали. Один раз ее попытались забрать силой. Родственники выбили дверь в квартиру, но чуть позже стороны разошлись миром.

Конфликт обострился в конце мая, когда студентка покинула дом, где жила вместе с тетями, и съехала к подруге. Близким она жаловалась на постоянное давление, унижения за «своенравность» и избиения со стороны родственников. По словам подруги, дядя и отец писали Айшат, что она опозорила семью, и угрожали расправой.

«Мне не нужно постороннее мнение касательно моих действий, так как я совершеннолетний человек, и мы все живем по законам Российской Федерации. Не нужно искать способы взаимодействия со мной, потому что это ни к чему не приведет», — писала Айшат матери за некоторое время до похищения.

«Я не прошу от вас никакой финансовой или психологической поддержки, мне от вас ничего не нужно. Все, на что я рассчитываю, — это понимание и принятие…» — подчеркивала она.

«Со мной все в порядке. Меня никто не похищал. У меня есть все возможности, чтобы жить эту жизнь как хочется мне. Иногда я буду выходить на связь, чтобы вы знали, что со мной все хорошо. Сейчас я пытаюсь максимально сгладить углы, но ты должна была предугадать, к чему приведут действия всей вашей семейки. если вы перейдете границы, то мне придется принять меры, включая обращение в правоохранительные органы», — цитирует «Марем» сообщения девушки ее родственникам.

Сейчас местонахождение девушки неизвестно. Вероятно, родители могли увезти Айшат в родной Кизилюрт. Правозащитники полагают, что жизни и здоровью студентки может грозить опасность.

«Айшат рассказывала, что в детстве ей приходилось драться с отцом прямо до крови. Например, прошлым летом, когда она приехала в Дагестан, он мог просто подойти и ударить ее, чтобы „проверить силы“», — вспоминала подруга пострадавшей в беседе с подкастом «Свобода не за горами».

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