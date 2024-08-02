В Москве родственники избили и похитили студентку из Дагестана

Обновлено сегодня в 14:46

Айшат Магомедову увезли в Кизилюрт, она жива, но сильно избита. Об этом рассказали в правозащитном проекте «Марем».

По словам подруги похищенной, инспектор полиции показала ей видео. На записи Айшат с кровоподтеками на лице и руках говорит, что жива и здорова, и просит не поднимать шумиху. Правозащитники предполагают, что эти слова девушка произнесла под давлением.

Сотрудница полиции не уверена, что органы могут помочь забрать Магомедову из семьи.

«Это ваши обычаи, это ее родители, девушка загуляла и вернули ее домой… Провели проверку, ну кровоподтеки, может, уму учили. Плохо училась, наверное. Мы отправим поручение дагестанским сотрудникам ее опросить и получим опрос, что у нее все в порядке», — вспоминает ее слова подруга Айшат. Адвокату девушки также сказали, что «толку не будет» от заявления о похищиении. Тем не менее, в «Марем» не намерены сдаваться.