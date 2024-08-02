В Москве родственники избили и похитили студентку из Дагестана

В Москве родственники похитили 18-летнюю студентку из Дагестана Айшат Магомедову. Об этом рассказали в правозащитном проекте «Марем».
Как уточняет «Осторожно, новости», инцидент произошел 31 июля. В квартиру в Люблино, где учащаяся медколледжа жила вместе с соседкой, вломились мать, отец, дядя и тетя девушки, избили ее, забрали паспорт и вытолкали на улицу без одежды. По словам очевидицы, пострадавшую повалили на кровать, били по лицу, животу и ногам.
Подруга позвонила в полицию, но наряд так и не приехал. Близкая Айшат отметила, что у девушки серьезные проблемы с сердцем, однако родственники ее не лечат и отвечают, что «Аллах поможет».
Магомедова обратилась в «Марем» еще в июне. В течение месяца родственники несколько раз находили ее в разных квартирах. По информации «Осторожно, новости», девушку преследовали братья Магомед и Аслан. Они приходили к ней на работу и угрожали. Один раз ее попытались забрать силой. Родственники выбили дверь в квартиру, но чуть позже стороны разошлись миром.
Конфликт обострился в конце мая, когда студентка покинула дом, где жила вместе с тетями, и съехала к подруге. Близким она жаловалась на постоянное давление, унижения за «своенравность» и избиения со стороны родственников. По словам подруги, дядя и отец писали Айшат, что она опозорила семью, и угрожали расправой.
«Мне не нужно постороннее мнение касательно моих действий, так как я совершеннолетний человек, и мы все живем по законам Российской Федерации. Не нужно искать способы взаимодействия со мной, потому что это ни к чему не приведет», — писала Айшат матери за некоторое время до похищения.
«Я не прошу от вас никакой финансовой или психологической поддержки, мне от вас ничего не нужно. Все, на что я рассчитываю, — это понимание и принятие…» — подчеркивала она.
«Со мной все в порядке. Меня никто не похищал. У меня есть все возможности, чтобы жить эту жизнь как хочется мне. Иногда я буду выходить на связь, чтобы вы знали, что со мной все хорошо. Сейчас я пытаюсь максимально сгладить углы, но ты должна была предугадать, к чему приведут действия всей вашей семейки. если вы перейдете границы, то мне придется принять меры, включая обращение в правоохранительные органы», — цитирует «Марем» сообщения девушки ее родственникам.
Сейчас местонахождение девушки неизвестно. Вероятно, родители могли увезти Айшат в родной Кизилюрт. Правозащитники полагают, что жизни и здоровью студентки может грозить опасность.
«Айшат рассказывала, что в детстве ей приходилось драться с отцом прямо до крови. Например, прошлым летом, когда она приехала в Дагестан, он мог просто подойти и ударить ее, чтобы „проверить силы“», — вспоминала подруга пострадавшей в беседе с подкастом «Свобода не за горами».