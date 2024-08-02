Из московской квартиры спасли 30 кошек. Они жили в грязи в маленькой прихожей

На соседа, который держит в квартире десятки кошек, пожаловались прокурору жители одного из домов на Алтуфьевском шоссе. Животные жили в антисанитарных условиях, в маленькой прихожей, куда не проникает солнечный свет, а двери в остальные комнаты закрыты. Хвостатые были не привиты, за ними не было медицинского ухода, а кормили их крайне неудовлетворительно.