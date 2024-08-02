Из московской квартиры спасли 30 кошек. Они жили в грязи в маленькой прихожей

Суд в Москве запретил мужчине содержать в квартире около 30 кошек, сообщает РИА «Новости». Москвича также обязали привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние.
На соседа, который держит в квартире десятки кошек, пожаловались прокурору жители одного из домов на Алтуфьевском шоссе. Животные жили в антисанитарных условиях, в маленькой прихожей, куда не проникает солнечный свет, а двери в остальные комнаты закрыты. Хвостатые были не привиты, за ними не было медицинского ухода, а кормили их крайне неудовлетворительно.
Жители пытались поговорить с соседом, но он не шел на контакт, не отвечал на звонки и СМС, игнорировал просьбы навести порядок.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что концентрация аммиака в помещении, где жили кошки, превышает норму в 9 раз. Прокурор обратился в суд с требованием запретить москвичу содержать животных в квартире и привести помещение в порядок. Суд его просьбы полностью удовлетворил.