Четыре человека погибли при обрушении жилого дома в Тагиле, двое из них дети

При обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле погибли четыре человека. Двое из них — дети. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
«Двое», — сказал собеседник агентства на вопрос, есть ли среди погибших несовершеннолетние.
Согласно опубликованным телеграм-каналом Shot спискам пострадавших, погибшим девочкам было 14 и 16 лет. Кроме них скончались 39-летняя женщина и 83-летняя пенсионерка.
Всего при ЧП пострадали 20 человек, среди них 9 детей. 11 пострадавших остаются в больницах, а 5 отказались от госпитализации. Также спасателям удалось достать кота.
На месте продолжается разбор завалов. По информации Mash Ural, под бетонными плитами могут все еще находиться 6 человек.
Как пишет Mash Ural, следственный комитет рассматривает две версии возможного взрыва газа: либо при проверке домовых сетей 24 июня газовики не увидели неисправность, либо кто‑то из жильцов оставил включенную конфорку. Ведомство открыло уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
Известно, что на место трагедии прибыл заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Илья Денисов, а также министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Взрыв в жилом доме на улице Сибирская, 81, произошел утром 1 августа. Он полностью разрушил одну из секций пятиэтажки, около 15 квартир.