Бюджет Федерации хоккея России на треть состоит из отчислений от букмекеров

Генеральный директор Федерации хоккея России заявил, что отчисления букмекеров составляют треть бюджета организации. Об этом он сказал на совещании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, посвященном профессиональной спортивной этике, его слова приводит ТАСС.
«Мы очень благодарны государству, у нас процент целевых букмекерских отчислений практически заместил ушедшие западные компании. Нам было очень тяжело без этих отчислений, они составляют треть бюджета», — отметил глава спортивной организации.
В то же время он обратил внимание на то, что беттинг создает проблемы клубам низших лиг, когда крупные ставки начинают влиять на исход матчей и чистоту соревнования.
«Сколько у нас выявлено случаев, особенно в младших лигах, когда люди пытаются влиять на результаты матчей, делая ставки на результат матчей своей команды. Это все является предметом рассмотрения дисциплинарным комитетом», — добавил гендиректор объединения.
Ранее Единый регулятор азартных игр отчитался, что привлек в бюджет 16,5 млрд рублей отчислений от букмекеров. Эти деньги должны пойти на развитие российского спорта.
Согласно статистике ведомства, сумма целевых отчислений за четыре года выросла в 7 раз. В 2020 году, когда он еще не начал работу, букмекеры принесли бюджету лишь 2,3 млрд рублей отчислений. В 2021-м, на первый год деятельности ведомства, оно собрало уже 10 млрд рублей, в 2022-м — 13,8 млрд, в 2023-м — 19,1 млрд.