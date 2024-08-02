Вдову рэпера Энди Картрайта, которая расчленила его тело, отпустили из‑под домашнего ареста

Участник Versus Battle Энди Картрайт умер в июле 2020 года. Его супруга Марина Кохал сказала, что расчленила его тело, поскольку не хотела, чтобы кто‑то узнал настоящую причину смерти рэпера. По ее словам, рэпер умер от передозировки наркотиками.