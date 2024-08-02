Вдову рэпера Энди Картрайта, которая расчленила его тело, отпустили из‑под домашнего ареста

Суд в Петербурге изменил меру пресечения Марине Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении ее мужа Энди Картрайта, с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководительница объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Кохал запрещено общаться со свидетелями и потерпевшей по делу, получать сообщения, пользоваться интернетом и другими средствами связи. Она должна своевременно приходить в суд.
Участник Versus Battle Энди Картрайт умер в июле 2020 года. Его супруга Марина Кохал сказала, что расчленила его тело, поскольку не хотела, чтобы кто‑то узнал настоящую причину смерти рэпера. По ее словам, рэпер умер от передозировки наркотиками.
По версии следствия, Кохал вколола супругу смертельную дозу препарата против диабета, после чего он умирал в мучениях целый день. В качестве мотива силовики рассматривают ревность.
Согласно поисковой истории девушки, она искала информацию об инсулинотерапии. В телефоне у нее нашли следующую заметку: «влажные салфетки, перчатки, ультрафиолетовая лампа, уксус чистый, отодрать порожек от двери, не забыть про все тряпки и футболку».