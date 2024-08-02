Google отрицает причастность к замедлению YouTube в России

1 августа жители России массово жаловались на проблемы с доступом к видеохостингу. Видео зависали на черном экране или бесконечно загружались, в некоторых случаях не удавалось открыть сайт. По данным «Сбой.рф», число сообщений о сбоях в этот день выросло в три раза по сравнению с 31 июля, а их общее число превысило 13 тыс.