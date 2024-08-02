Google отрицает причастность к замедлению YouTube в России

В представительстве Google заявили, что на их стороне нет проблем с доступом к YouTube. Ответ компании получили журналисты «Коммерсанта».
«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких‑либо технических проблем или действий с нашей стороны», — отметили в корпорации.
Две недели назад в «Ростелекоме» проблемное оборудование Google называли причиной снижения скорости загрузки видео у россиян.
В то же время, депутат Хинштейн писал, что «„деградация“ YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса». Он также обещал, что к 29 июля скорость загрузки видеохостинга упадет на 40%, а к 5 августа — на 70%.
1 августа жители России массово жаловались на проблемы с доступом к видеохостингу. Видео зависали на черном экране или бесконечно загружались, в некоторых случаях не удавалось открыть сайт. По данным «Сбой.рф», число сообщений о сбоях в этот день выросло в три раза по сравнению с 31 июля, а их общее число превысило 13 тыс.
«Ютуб капут. Ибо неча», — написала в своих соцсетях Маргарита Симонян, подтвердив сбои.
Для ускоренной загрузки видео Google использует систему серверов Global Cache. На них кэшируются наиболее запрашиваемые ролики, картинки и другие медиа в конкретном регионе.
До 2022 года компания самостоятельно договаривалась с интернет-провайдерами о размещении таких устройств. В конце 2023-го из‑за невозможности обновления оборудования корпорация предложила операторам связи организовать прямое соединение с собственными серверами для избежания проблем, но не получила согласия.