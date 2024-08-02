В Турции заблокировали Instagram*

Сегодня в 10:01
Фото: LinkedIn Sales Solutions/Unsplash

Совет по информационным технологиям и связи Турции ограничил в стране доступ к Instagram*. Об этом сообщает NTV со ссылкой на заявление регулятора.

В турецком ведомстве не уточнили причин блокировки. По информации NTV, она может быть связана с решением Instagram удалить публикации с соболезнованиями в связи с гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

1 августа глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун раскритиковал действия соцсети, назвав их «очень явной и очевидной попыткой цензуры».

В октябре 2023 года Meta* осудила нападение боевиков на Израиль и предупредила, что принадлежащие ей соцсети Facebook* и Instagram будут блокировать публикации под авторством ХАМАС. Удалению также подлежат посты с поддержкой палестинского движения.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в ночь на 31 июля. Хания в числе других лидеров палестинского движения ответственен за нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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