Минкульт запретил гусиные бои

Министерство культуры потребовало отменить гусиные бои. Такие состязания проводили во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Об этом сообщили в Фонде защиты городских животных.
Соревнования между птицами были отменены еще в 2021 году также по требованию ведомства, однако спустя два года в суздальском Музее деревянного зодчества их организовали заново под названием «Гусиные потехи» и провели в марте 2024 года.
В письме фонду и. о. гендиректора музея-заповедника подчеркивала, что «потехи» не похожи на бои: «Каждое выступление представляет собой состязание гусей тульской породы, защищающих гусыню друг от друга в брачный период. Животное, не желающее состязаться, не может быть принуждено к этому человеком никаким способом».
Кроме того, по ее словам, сотрудники музея должны были следить за тем, чтобы птицы не щипали и не клевали друг друга в голову и глаза, не хватали за лапы и находились в одной весовой категории.
В Фонде защиты городских животных назвали мероприятия «грязной манипуляцией половыми инстинктами гуся, который вынужден жестоко и самоотверженно себя вести, видя другого самца для защиты самки».
К похожему выводу пришли в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова. Врио директора в письме отметил, что гуси — моногамные животные, образуют пары на долгий срок и в дикой природе не состязаются за самок. «Искусственное вызывание агрессии у гусей на ограниченном пространстве на потеху вовсе не гусей, а публике недопустимо в любом цивилизованном обществе», — добавил он.