Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады

Сегодня в 02:10
Фото: John Fornander/Unsplash

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде. Об этом сообщили на сайте МОК.

Девушки обыграли в четвертьфинальном матче соперниц из Чехии — Катерину Синякову и Барбору Крейчикову. Россиянки победили со счетом 6:1, 7:5. Встреча продлилась 1 час 31 минуту.

В полуфинале Андреевой и Шнайдер предстоит сыграть с испанскими теннисистками Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо, которые в четвертьфинале обошли спортсменок из Украины — сестер-близнецов Надю и Людмилу Киченок.

В одиночном разряде на Олимпиаде стали известны финалистки. За золото Игр в Париже сразятся китаянка Чжэн Цинвень и хорватка Донна Векич. Они обыграли в полуфинале Игу Швентек из Польши и Анну-Каролину Шмидлову из Словакии соответственно.

Медали в теннисе разыграют 2, 3 и 4 августа. Сперва определятся победители и призеры в смешанном парном разряде, а также обладательница бронзы среди женщин.

Бронзовый призер среди мужчин определится 3 августа. В этот же день разыграют золото среди женщин и среди мужских дуэтов. Наконец, 4 августа станут известны призеры среди женских дуэтов и победитель мужского одиночного разряда.

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