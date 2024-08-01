Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады

В одиночном разряде на Олимпиаде стали известны финалистки. За золото Игр в Париже сразятся китаянка Чжэн Цинвень и хорватка Донна Векич. Они обыграли в полуфинале Игу Швентек из Польши и Анну-Каролину Шмидлову из Словакии соответственно.