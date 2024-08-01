«Награда, которую он хотел больше всего»: Принса ввели в Зал славы авторов песен

Торжественная церемония прошла 27 июля на спортивной арене Таргет-центр в Миннеаполисе — родном городе артиста. Награду за Принса приняла его сестра Шэрон Нельсон.
Она заявила, что именно эту награду музыкант хотел получить «больше всего в своей жизни». По словам Нельсон, Принс мечтал прославиться как отличный сонграйтер.
Введение Принса в Зал славы авторов песен совпал с 40-летием выхода на экраны фильма «Пурпурный дождь». В нем певец сыграл главную роль, а также написал музыку для картины, в том числе культовый сингл «Purple Rain».
Принс стал вторым артистом в истории, который удостоился включения в Зал славы посмертно. В апреле 2024 года этой чести также удостоили кантри-певицу Синди Уокер, которая скончалась в 2006 году.
Принс умер в 2016 году в возрасте 57 лет из‑за передозировки обезболивающими. Перед смертью он появился на ежегодном мероприятии Зала славы авторов песен. В Зал славы рок-н-ролла музыканта ввели в 2004 году.