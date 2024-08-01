Создатель мюзикла «Злая» и ромкома «Безумно богатые азиаты» поставит байопик о Бритни Спирс

Сегодня в 00:27
Фото: Kevin Winter / Getty Images

Режиссер Джон М. Чу, известный по ромкому «Безумно богатые азиаты» и мюзиклу «Злая: Сказка о ведьме Запада», снимет байопик о поп-певице Бритни Спирс. Об этом сообщил Variety.

Фильм поставят по автобиографии Спирс «Женщина во мне», которая выйдет в российском издательстве «Бомбора» осенью 2024 года. Продюсером картины выступит Марк Платт («Русалочка», «Круэлла», «Ла-Ла Ленд»).

Певица прокомментировала анонс проекта. Она заявила, что «рада поделиться с фанатами», что работала над «секретным проектом с Марком Платтом». «Он всегда создавал мои любимые фильмы», — написала Спирс.

Бритни выпустила книгу мемуаров в октябре 2023 года. Только в США продали более 2,5 млн копий издания. Аудиоверсию биографии озвучила номинантка на премию «Оскар» Мишель Уильямс.

В книге Спирс поделилась воспоминаниями о своем пути к славе, а также подробно рассказала о музыкальной карьере и отношениях с членами семьи. В своих мемуарах певица без прикрас поведала о самых тяжелых и пугающих периодах в своей жизни.

В том числе Бритни Спирс заявила, что во время отношений с Тимберлейком в начале 2000-х годов она забеременела и сделала аборт. Она написала, что певец настаивал на аборте, так как считал, что они оба слишком молоды для детей: они начали встречаться, когда обоим было по 18 лет.

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