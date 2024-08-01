СМИ: Том Круз поучаствует в церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Американский актер Том Круз, известный по франшизе «Миссия невыполнима» и фильму «Интервью с вампиром», примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом написал TMZ.
По информации издания, голливудская звезда появится в сцене передачи олимпийской эстафеты Лос-Анджелесу — городу-организатору летних Игр 2028 года. Какую именно роль исполнит Круз, не уточняется.
Источник Deadline заявил, что зрителей ждет «большое голливудское производство», а также передача флага Олимпиады от мэра Парижа Анн Идальго мэру Лос-Анджелесе Карен Басс.
Ранее в СМИ появлялись кадры, как Круз выполнял каскадерский трюк на фоне знаменитого знака «Hollywood». По данным TMZ, актер снимал как раз ролик для Олимпийских игр.
В нем, как утверждает СМИ, лауреат 2оскара» спустится по канату с крыши стадиона «Стад де Франс» и полетит на самолете в США, где в результате достигнет Знака Голливуда.
Круз однажды уже участвовал в олимпийских мероприятиях. Он пронес факел с олимпийским огнем по территории Лос-Анджелеса в 2004 году, в преддверии открытия Олимпиады в Афинах.