СМИ: Том Круз поучаствует в церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Вчера в 23:24
Фото: Jean Catuffe / Getty Images

Американский актер Том Круз, известный по франшизе «Миссия невыполнима» и фильму «Интервью с вампиром», примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом написал TMZ.

По информации издания, голливудская звезда появится в сцене передачи олимпийской эстафеты Лос-Анджелесу — городу-организатору летних Игр 2028 года. Какую именно роль исполнит Круз, не уточняется.

Источник Deadline заявил, что зрителей ждет «большое голливудское производство», а также передача флага Олимпиады от мэра Парижа Анн Идальго мэру Лос-Анджелесе Карен Басс.

Ранее в СМИ появлялись кадры, как Круз выполнял каскадерский трюк на фоне знаменитого знака «Hollywood». По данным TMZ, актер снимал как раз ролик для Олимпийских игр.

В нем, как утверждает СМИ, лауреат 2оскара» спустится по канату с крыши стадиона «Стад де Франс» и полетит на самолете в США, где в результате достигнет Знака Голливуда.

Круз однажды уже участвовал в олимпийских мероприятиях. Он пронес факел с олимпийским огнем по территории Лос-Анджелеса в 2004 году, в преддверии открытия Олимпиады в Афинах.

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