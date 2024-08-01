Вышел новый трейлер фильма «Моргни дважды» с Ченнингом Татумом

На ютуб-канале Amazon MGM Studios опубликовали новый трейлер фильма «Моргни дважды» с Ченнингом Татумом в главной роли. Картина выйдет на экраны 23 августа.
Фильм станет режиссерским дебютом актрисы Зои Кравиц («Меломанка», «Большая маленькая ложь»). Он расскажет о миллионере Слейтере Кинге, который приглашает свою новую знакомую отдохнуть на частном острове.
Воодушевленная девушка соглашается, но, когда она прибывает на остров, там начинают происходить странные события. Вскоре Фрида обнаруживает, что ей угрожает смертельная опасность.
Трейлер показывает, как персонал роскошной виллы просит гостей сдать телефоны, переодевает их в одинаковые одежды и кормит местными деликатесами. «Это не то, чего я ожидала», — признается Фрида в разговоре с хозяином острова.
Позднее она обнаруживает у себя под ногтями землю, а у других гостей — необъяснимые следы на теле и провалы в памяти. «Я чувствую, будто мы многое забываем», — догадывается девушка.
Фриду в картине сыграла Наоми Аки («Конец ***го мира», «Звездные войны: Скайуокер. Восход»). В фильме также снялись Джина Дэвис, Кайл МакЛоклен, Кристиан Слейтер, Адриа Архона и Хейли Джоэл Осмент.
Кравиц написала сценарий ленты вместе с Е.Т.Фейгенбаумом, работавшим над «Меломанкой».