Ученые предложили сохранить исчезающие виды животных и растений на Луне

Международная группа ученых предложила сохранить исчезающие виды животных и растений на поверхности Луны. Об этом написали на портале Oxford Academic.
Специалисты заявили, что в кратерах спутника должны появиться биорепозитории. В них не будет проникать солнечный свет, а температура окажется крайне холодной — до –196 градусов. Там можно будет хранить генетический материал редких видов.
По мнению исследователей, биорепозитории позволят хранить образцы тканей без затрат энергии и в максимальной безопасности. В будущем, как рассчитывают ученые, эти образцы можно будет разморозить и клонировать.
Специалисты предложили криоконсервировать генетический материал на Земле, а затем отправлять на Луну. Там контейнеры рекомендуют закапывать под лунный реголит на глубину двух метров.
Главная сложность в реализации задумки, как указали ученые, в организации захоронения образцов в кратерах. Дело в том, что роботы с трудом работают в условиях экстремально низких температур.