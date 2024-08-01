Ученые предложили сохранить исчезающие виды животных и растений на Луне

Сегодня в 20:58
Фото: Benjamin Voros/Unsplash

Международная группа ученых предложила сохранить исчезающие виды животных и растений на поверхности Луны. Об этом написали на портале Oxford Academic.

Специалисты заявили, что в кратерах спутника должны появиться биорепозитории. В них не будет проникать солнечный свет, а температура окажется крайне холодной — до –196 градусов. Там можно будет хранить генетический материал редких видов.

По мнению исследователей, биорепозитории позволят хранить образцы тканей без затрат энергии и в максимальной безопасности. В будущем, как рассчитывают ученые, эти образцы можно будет разморозить и клонировать.

Специалисты предложили криоконсервировать генетический материал на Земле, а затем отправлять на Луну. Там контейнеры рекомендуют закапывать под лунный реголит на глубину двух метров.

Главная сложность в реализации задумки, как указали ученые, в организации захоронения образцов в кратерах. Дело в том, что роботы с трудом работают в условиях экстремально низких температур.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами