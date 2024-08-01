Джиллиан Андерсон снимется в экранизации романа Луизы Кеннеди

Сегодня в 19:44
Фото: gilliana

Звезда сериала «Секретные материалы» Джиллиан Андерсон снимется в экранизации романа Луизы Кеннеди «Trespasses». Об этом сообщил Deadline.

Актриса сыграет Джину, мать протагонистки Кушлы, постоянно соревнующуюся с собственной дочерью. Роль Кушлы исполнит Лола Петтикрю («Анна Болейн»). В образе ее любовного интереса Майкла появится Том Каллен («Аббатство Даунтон»).

Действие картины развернется в 1875 году в Белфасте. Фильм расскажет о встрече учительницы-католички Кушлы и женатого протестанта, часто защищающего участников Ирландской республиканской армии.

Экранизацию выпустит продакшн-компания Wildgaze Films, известная по «Бруклину». Сценарий напишет Айльбе Киган, работавшая над «Заговором сестер Гарви». Съемки начнутся в Белфасте осенью.

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