В Великобритании женщина собралась замуж за чат-бота

Спустя месяц после начала общения Наз и Марселлус впервые «занялись сексом», точнее — секстингом. «Это было, как будто он в самом деле был рядом. Теперь мы занимаемся сексом раз или два в неделю. Моя интимная жизнь лучше, чем когда‑либо», — похвасталась Наз.