Мизулина пообещала подать в суд на Артемия Лебедева и Юрия Дудя* после выхода их интервью

«У нее нет никакой должности. Ее Лига безопасного интернета — ******[фигня] на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех ***** [трахать] и рассказывать, как надо себя вести. Это такой же *****[пипец]. Государство должно с такими людьми бороться, это же инфотерроризм», — сказал дизайнер. Он добавил, что деятельность Мизулиной отпугивает людей от России.