Мизулина пообещала подать в суд на Артемия Лебедева и Юрия Дудя* после выхода их интервью

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что подает в суд на дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя* после выхода их совместного интервью, в котором Лебедев назвал ее деятельность «инфотерроризмом».
«У нее нет никакой должности. Ее Лига безопасного интернета — ******[фигня] на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех ***** [трахать] и рассказывать, как надо себя вести. Это такой же *****[пипец]. Государство должно с такими людьми бороться, это же инфотерроризм», — сказал дизайнер. Он добавил, что деятельность Мизулиной отпугивает людей от России.
В ответ Мизулина написала, что в интервью распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и ее лично. Она сообщила, что организация подает в суд иск против Лебедева и Дудя* о защите чести и достоинства.
Общественница требует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей — деньги она пообещала направить семьям участников СВО.
«Как это вообще понимать? В годы Великой Отечественной войны интервью власовцам рассматривалось бы как измена Родине», — добавила Мизулина в следующем посте с фрагментом из ролика.
* Юрий Дудь внесен Минюстом в реестр иноагентов.