«Меня никогда не били так сильно»: итальянская боксерша отказалась от боя с интерсекс-спортсменкой

Итальянская боксерша Анджела Карини отказалась от боя с интерсекс-соперницей из Алжира Иман Хелиф спустя 46 секунд после начала поединка. Об этом написала The Guardian.
Карини снялась с турнира, когда ее противница нанесла ей первый удар. После этого итальянка расплакалась. Девушка заявила, что испугалось за свое здоровье. Она также добавила, что ее сердце разбито.
«Я вышла на ринг, чтобы почтить своего отца. Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради моего здоровья. Меня никогда не били так сильно», — подчеркнула Карини.
Спортсменка сказала, что не сдалась, но посчитала, что не стоит терпеть такую боль. «Я не смогла бы завершить бой после удара в нос. Так что было лучше положить этому конец», — отметила Анджела.
Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек Рим Алсалем выразила обеспокоенность в связи с произошедшим. Она похвалила Карини за то, что «последовала своим инстинктам», и напомнила, что «спортсменки не должны подвергаться физическому и психологическому насилию по причине их пола».
Ситуацию прокомментировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она заявила, что «спортсмены, имеющие мужские генетические особенности, не должны допускаться к женским соревнованиям». «Важно иметь возможность соревноваться на равных, и, с моей точки зрения, это было неравное состязание», — сказала премьер.
Ранее Международный олимпийский комитет уже критиковали за допуск Хелиф, а также Лин Ютин из китайского Тайбэя к женским соревнованиям на Олимпиаде. Спортсменки ранее не прошли гендерный тест, у девушек обнаружили XY-хромосомы и повышенный уровень тестостерона.