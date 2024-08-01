«Меня никогда не били так сильно»: итальянская боксерша отказалась от боя с интерсекс-спортсменкой

Специальный докладчик ООН по вопросу о насилии в отношении женщин и девочек Рим Алсалем выразила обеспокоенность в связи с произошедшим. Она похвалила Карини за то, что «последовала своим инстинктам», и напомнила, что «спортсменки не должны подвергаться физическому и психологическому насилию по причине их пола».