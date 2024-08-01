«Какая же ты сука, Саммер!»: Зои Дешанель рассказала, что ее буллили за роль в «500 днях лета»

В начале года Гордон-Левитт также встал на защиту Саммер: «Люди говорят негативные вещи о персонаже Зои. Они воспринимают фильм как историю о невинном парне, который такой хороший и очень любит свою девушку, а потом она бросает его — и как она могла так поступить? Но на самом деле нужно обратить внимание на то, что мой персонаж не слушал ее. Он игнорировал многое из того, что говорила Саммер».