«Какая же ты сука, Саммер!»: Зои Дешанель рассказала, что ее буллили за роль в «500 днях лета»

Зои Дешанель рассказала в интервью Heart, что раньше ее часто оскорбляли после ее роли в фильме «500 дней лета».
В ленте 2009 года Джозеф Гордон-Левитт сыграл писателя поздравительных открыток, который после того, как его бросила девушка Саммер (Дешанель), размышляет о 500 днях их совместной жизни, чтобы понять, почему их отношения не удались.
За годы, прошедшие с момента выхода фильма, Дешанель не раз защищала свою героиню, которую многие воспринимают как злодейку, потому что она разрушила, казалось бы, идеальный роман.
«Когда вышел фильм „500 дней лета“, все говорили: „Какая же ты сука, Саммер!“ Я очень устала это слышать, потому что считала, что она совершенно не такая. Я защищаю этого персонажа. Так что хватит говорить так о Саммер», — сказала актриса.
В начале года Гордон-Левитт также встал на защиту Саммер: «Люди говорят негативные вещи о персонаже Зои. Они воспринимают фильм как историю о невинном парне, который такой хороший и очень любит свою девушку, а потом она бросает его — и как она могла так поступить? Но на самом деле нужно обратить внимание на то, что мой персонаж не слушал ее. Он игнорировал многое из того, что говорила Саммер».