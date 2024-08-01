Россия и США провели крупнейший со времен Второй Мировой войны обмен заключенными

Накануне в сети появились сообщения от политиков и правозащитников, которые со ссылкой на свои источники говорили, что политзаключенным предлагали написать прошение о помиловании президентом. 1 августа СМИ обратили внимание на активность самолетов авиаотряда «Россия», которые ранее использовались для перевозки заключенных перед их обменом.