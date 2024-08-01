Россия и США провели крупнейший со времен Второй Мировой войны обмен заключенными

В аэропорту Анкары состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и США. Российская сторона передала американской 16 человек, а американская России — 8, передает турецкий телеканал TRT Haber.
Заключенных доставили в Анкару на семи самолетах: 2 прибыли из США, по одному — из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России. Произошедшее называют крупнейшим обменом заключенных между Россией и США со времен Второй Мировой войны.
Кого обменяла Россия:
- Политик Илья Яшин*. Оппозиционера арестовали в июле 2022 года. В декабре того же года Мещанский суд Москвы назначил бывшему столичному муниципальному депутату 8 с половиной лет колонии общего режима, признав виновным в распространении фейков про Российскую армию.
- Репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович. Журналиста задержали в конце марта 2023 года, осудили за шпионаж и приговорили к 16 годам колонии. По версии следствия, он собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности предприятия «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники.
- Политик Владимир Кара-Мурза*. В апреле 2023 года его посадили на 25 лет по делу о госизмене, фейках о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Ему также назначили штраф в 400 тыс. рублей и запретили на семь лет заниматься журналистской деятельностью.
- Бывшая глава уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. В июне прошлого года ей дали 7,5 года колонии общего режима по делу об экстремизме. Арестованная в ноябре 2021 года, Чанышева стала первой, кого задержали по уголовному делу после признания Фонда борьбы с коррупцией** и штабов Навального экстремистскими организациями.
- Экс-депутат Томской думы и бывшая координаторка томского штаба Навального Ксения Фадеева. В декабре 2023 года Ксению приговорили к 9 годам колонии по обвинению в участии в экстремистском сообществе с использованием служебного положения. По решению суда, она также должна была выплатить штраф в 500 тыс. рублей.
- Политик и бывший руководитель «Открытой России» Андрей Пивоваров. 15 июля 2022 года Ленинский районный суд Краснодара приговорил Пивоварова к четырем годам колонии и запретил ему заниматься политической деятельностью на восемь лет.
- Бывший морпех Пол Уилан. Его задержали в 2018 году, а в в 2020-м приговорили к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. По версии обвинения, Уилан собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и министерства обороны.
- Журналистка «Радио Свобода»* Алсу Курмашева. В июле 2024-го Верховный суд Татарстана приговорил ее к 6,5 года колонии общего режима по делу о фейках про Российскую армию. Причиной для преследования послужили ее высказывания в книге «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину».
- Правозащитник и cопредседатель «Мемориала»* Олег Орлов*. В феврале 2024-го Головинский суд Москвы назначил Орлову* 2,5 года колонии по уголовному делу о повторной дискредитации Российской армии. Поводом для преследования стал перевод его статьи «Они хотели фашизма, они его получили», который правозащитник опубликовал в фейсбуке***.
- Художница Саша Скочиленко. В ноябре прошлого года ее приговорили к 7 годам тюрьмы за распространение фейков о Российской армии. Дело на художницу завели после антивоенной акции, которую она провела в апреле 2022 года. В тот день Скочиленко заменила ценники в петербургском магазине «Перекресток» на листовки с информацией об обстреле Мариуполя и призывами остановить военные действия.
- Политолог Дитер Воронин. В марте 2023 года Мосгорсуд признал гражданина Германии виновным в госизмене, обвинив в «шпионаже» в пользу немецкой разведывательной службы. Ему назначили 13 лет и три месяца колонии строгого режима.
- Фигурант дела о госизмене Кевин Лик. В декабре прошлого года 19-летнего жителя Майкопа, родившегося в Германии, приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о госизмене. Он стал самым молодым гражданином России, осужденным по делу о госизмене. В суде заявили, что юноша вел в пользу Германии деятельность, направленную против безопасности России.
- Гражданин ФРГ Рико Кригер. Он находился под стражей в Минске с 13 октября 2023 года. Кригера признали виновным по шести тяжким статьям УК, обвинив, в том числе, в подготовке теракта. Изначально его приговорили к расстрелу, однако 30 июля стало известно, что Александр Лукашенко помиловал Кригера.
- Немец Патрик Шебель. Его обвинили в контрабанде наркотических веществ. По данным следствия, немец привез в Россию пакет с шестью мармеладными мишками, в составе которых эксперты обнаружили марихуану.
- Велоактивист Герман Мойжес. Его задержали в мае и предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). После этого он находился в СИЗО «Лефортово», суд продлевал срок ареста.
- Бывший координатор штаба Навального в Барнауле Вадим Останин. В июле 2023-го он был осужден на девять лет колонии по статье «участие в экстремистском сообществе».
Путин официально помиловал 13 заключенных, участвующих в сегодняшнем обмене, «с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств».
В сообщении, которое появилось на сайте Кремля, также выражается благодарность Александру Лукашенко «за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Кригера».
Кого Россия получила в обмен:
- Бывшего офицера спецназа Вадима Красикова. В Берлине его приговорили к пожизненному заключению за убийство чеченского полевого командира.
- Анну и Артема Дульцевых. В Словении их приговорили к одному году и 7 месяцам лишения свободы по делу о шпионаже.
- Сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Романа. В США ему дали 27 лет за кибермошенничество.
- Основателя и гендиректора IT-компании M13 Владислава Клюшина, которого в США признали виновным в кибермошенничестве на фондовом рынке.
- Вадима Конощенка. В США его обвинили в контрабанде технологий, в том числе ядерных, и американских боеприпасов для ВПК России.
- Михаила Микушина, задержанного в Норвегии за работу на российскую разведку.
- Политолога и журналиста Павла Рубцова, арестованного польскими властями по обвинению в шпионаже в пользу России.
Накануне в сети появились сообщения от политиков и правозащитников, которые со ссылкой на свои источники говорили, что политзаключенным предлагали написать прошение о помиловании президентом. 1 августа СМИ обратили внимание на активность самолетов авиаотряда «Россия», которые ранее использовались для перевозки заключенных перед их обменом.
По информации ТАСС, вместе с остальными гражданами в РФ в обмене участвовали двое несовершеннолетних. Власти России заявили, что «полностью удовлетворены состоявшимся обменом», так как все стороны выдержали договоренности.
Президент США Джо Байден назвал обмен «дипломатическим подвигом». Он поблагодарил Германию, Польшу, Словению, Норвегию и Турцию, которые, по его словам, поддерживали страну на протяжении сложных переговоров.
*Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, «Радио Свобода», Олег Орлов и «Мемориал» внесены Минюстом в реестр иноагентов.
** Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
*** Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.