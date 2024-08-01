Hasbro выпустит копию шлема Зеленого Гоблина

Сегодня в 16:57
Фото: Hasbro

Hasbro анонсировала релиз полноразмерной копии шлема Зеленого Гоблина из «Человека-паука: Нет пути домой» Джона Уоттса.

Вместе с ним компания анонсировала тыквенные бомбы. Они могут светиться и издавать звуковые эффекты, в отличие от шлема, в котором нет никаких электронных функций.

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Портал Gizmodo предположил, что отсутствие голосовых реплик в шлеме может быть связано с лицензированием, так как новая игрушка ссылается на фильм Уоттса, а не Сэма Рейми, в котором впервые появился герой.

Шлем Зеленого Гоблина из серии Marvel Legends Roleplay и тыквенные бомбы уже доступны для предварительного заказа. В продажу они поступят осенью этого года. Шлем обойдется в 125 долларов, а бомбы — в 40.

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