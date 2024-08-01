«Русь сидящую» признали нежелательной организацией

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» и еще трех инициатив, связанных с правозащитницей Ольгой Романовой*. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
По мнению правоохранителей, «Русь сидящая» регулярно публикует новости, «демонизирующие образ России», а авторы публикаций «предпринимают попытки переписывания истории». «Нежелательным» также признали немецкое юрлицо фонда «Russland hinter gittern».
Также в список нежелательных организаций попали фестиваль русской культуры и прав человека Kulturus, фонд помощи заключенным «За нашу и вашу свободу» и проект о правах человека «My Russian Rights».
«Все эти организации имеют самое непосредственное отношение ко мне», — подтвердила Ольга Романова* в своем телеграм-канале.
* Ольга Романова внесена Минюстом в реестр иноагентов.