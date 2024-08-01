«Чистый лист» и «СЛОН»: фестиваль «Короче» представил конкурсную программу

Победителей в обеих программах определит профессиональное жюри. Еще в этом году на фестивале пройдет специальная конкурсная программа «Короче. Звезды», победителя в которой выберут зрители. В ней представлено 11 короткометражных картин, в которых снялись известные актеры, среди них Юлия Снигирь, Дарья Урсуляк, Алена Бабенко, Дарья Мороз, Дмитрий Нагиев, Денис Шведов, Никита Тарасов, Агния Дитковските, Павел Табаков и другие.