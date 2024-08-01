«Чистый лист» и «СЛОН»: фестиваль «Короче» представил конкурсную программу

Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» представил конкурсную программу этого года. В короткометражную секцию вошли 32 фильма, а в дебютную — 7 полнометражек начинающих режиссеров.
В полнометражной программе представлена комедия «Втроем» Александры Сараны с Ириной Старшенбаум в роли успешной работницы Министерства культуры, драма «Реплика» Амира Исаева о соперничестве двух братьев с Никитой Ефремовым, Владиславом Ценевым и Софьей Лебедевой в главных ролях, а также драма «Чистый лист» о поисках себя с Полиной Цыгановой и Еленой Лядовой.
Еще в секцию попал дебют Маруси Фоминой «СЛОН». Это история о последнем свидании офицера Георгия Осоргина с женой Линой перед его трагической гибелью в Соловецком лагере особого назначения.
В конкурс короткометражек попали ленты: «Бракованная партия» (реж. Вячеслав Иванов), «Весна желания» (реж. Иван Гут), «Весна» (реж. Никита Лохматов), «Внимание!» (реж. Семен Шомин), «Вода из света» (реж. Павел Королько), «Вышел зайчик погулять» (реж. Асель Багаутдинова), «Девушка Роза» (реж. Полина Капантина), «До последнего клиента» (реж. Валерий Карпов) и другие.
Победителей в обеих программах определит профессиональное жюри. Еще в этом году на фестивале пройдет специальная конкурсная программа «Короче. Звезды», победителя в которой выберут зрители. В ней представлено 11 короткометражных картин, в которых снялись известные актеры, среди них Юлия Снигирь, Дарья Урсуляк, Алена Бабенко, Дарья Мороз, Дмитрий Нагиев, Денис Шведов, Никита Тарасов, Агния Дитковските, Павел Табаков и другие.
Мероприятие пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде. Попасть на смотр можно по регистрации на сайте, которая откроется ближе к старту фестиваля.