Экс-журналистку РБК признали виновной в убийстве сожителя, который годами ее избивал

Присяжные признали виновной бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Ольгу Гончарову в убийстве бывшего сожителя, сообщает «Коммерсант». Сама девушка, которая многократно становилась жертвой домашнего насилия со стороны партнера, вину не признала, заявив, что была вынуждена обороняться.
Вердикт присяжные вынесли в ночь на 1 августа в Электростальском городском суде Подмосковья. Они единогласно решили, что Гончарова виновна, но при этом заслуживает снисхождения.
Убийство произошло в сентябре 2022 года в Электростали. В тот день бывший сожитель журналистки Алексей Самусев распивал алкоголь вместе с другом у нее дома. В квартире присутствовали их дети 10 и 3 лет.
Женщина не отрицала, что выпивала вместе с Самусевым и его другом, но попросила мужчин после встречи разойтись по домам. Приятель начал одеваться, а бывший сожитель набросился на нее с кулаками. Во время конфликта Гончарова несколько раз ударила его ножницами, один из ударов — в яремную вену — оказался смертельным.
На следующий день журналистку задержали. Ее обвинили по статье об умышленном убийстве, которая предусматривает от 6 до 15 лет заключения.
Девушка вину не признала, сказав, что оборонялась от экс гражданского мужа, который напал на нее с ножницами. Экспертиза зафиксировала у нее несколько ударов на теле и порез на спине. Адвокат Гончаровой отметил, что его подзащитная много лет подвергалась домашнему насилию со стороны Самусева, который 40 раз привлекался за различные административные нарушения.
Он также был трижды судим по уголовным статьям: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, угрозу убийством и оскорбление представителя власти. Первая судимость связана как раз с избиением Гончаровой.
Гособвинение в свою очередь привело результаты экспертизы, согласно которой на ручках ножниц не было следов Самусева. Его друг, который в момент убийства был в квартире, дал показания, что перед конфликтом у того не было в руках ножниц.
Защита просила переквалифицировать дело на статью о необходимой обороне или об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. По обвинению в умышленном убийстве адвокат просил присяжных оправдать подзащитную. Если они сделать этого не смогут, то защитник просил признать Гончарову заслуживающей снисхождения. В этом случае суд не сможет назначить наказание, превышающее две трети от максимального.
Заседание, на котором прокуратура запросит для подсудимой срок, а суд огласит приговор, намечено на 19 августа.