Экс-журналистку РБК признали виновной в убийстве сожителя, который годами ее избивал

Девушка вину не признала, сказав, что оборонялась от экс гражданского мужа, который напал на нее с ножницами. Экспертиза зафиксировала у нее несколько ударов на теле и порез на спине. Адвокат Гончаровой отметил, что его подзащитная много лет подвергалась домашнему насилию со стороны Самусева, который 40 раз привлекался за различные административные нарушения.