Россия освобождает Эвана Гершковича и Владимира Кара-Мурзу* в ходе обмена осужденными

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В ходе обмена Россия также освободит Владимира Кара-Мурзу* в ходе обмена заключенными. Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

В апреле 2023 года политика приговорили к 25 годам колонии по делу о госизмене, фейках о российской армии и руководстве нежелательной организацией.