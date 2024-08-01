Россия освобождает Эвана Гершковича и Владимира Кара-Мурзу* в ходе обмена осужденными

Сегодня в 15:05
Фото: Sverdlovsk Regional Court/Anadolu via Getty Images
Обновлено сегодня в 15:34

В ходе обмена Россия также освободит Владимира Кара-Мурзу* в ходе обмена заключенными. Об этом Bloomberg сообщает со ссылкой на анонимного европейского чиновника.

В апреле 2023 года политика приговорили к 25 годам колонии по делу о госизмене, фейках о российской армии и руководстве нежелательной организацией.

Россия освободила репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в ходе масштабного обмена осужденными, передает Bloomberg.

По информации издания, процесс обмена произошел с участием нескольких стран. Сейчас Гершкович и Уилан направляются за пределы России. На кого именно обменяли граждан США, пока неизвестно.

По данным Mash, в Калининграде России выдали Артема и Анну Дульцевых, приговоренных в Словении к одному году и 7 месяцам лишения свободы по делу о шпионаже.

Ранее Уилана и Гершковича осудили за шпионаж и приговорили к 16 годам колонии. Уилан был задержан в 2018 году и получил срок в 2020-м.

Гершковича задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге. По версии следствия, в марте 2023 года журналист собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности предприятия «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. В ФСБ утверждали, что он был задержан «при попытке получения секретных сведений».

По информации NYT, с 2023 года власти США вели переговоры о возможном обмене заключенных на Гершковича. В интервью Такеру Карлсону в феврале 2024 года Владимир Путин подтвердил, что спецслужбы России и США контактируют по этому вопросу, и выразил уверенность, что решение может быть найдено.

* Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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