Трое обвиняемых в терактах 11 сентября признали вину в обмен на отмену смертной казни

По словам Мохаммеда, отучившегося в США на инженера, идея угнать самолеты и направить их на башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона принадлежала именно ему. По версии следствия, в 1996 году он представил этот план Усаме бен Ладену, а затем помог обучить исполнителей. Мохаммед и аль-Хавсави были задержаны в Пакистане в 2003 году.