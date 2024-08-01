Трое обвиняемых в терактах 11 сентября признали вину в обмен на отмену смертной казни

Трое из пяти обвиняемых в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке согласились признать вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением, сообщает The New York Times.
На сделку согласились 59-летний Халид Шейх Мохаммед, 45-летний Валид бин Атташ и 55-летний Мустафа аль-Хавсави. С 2006 года они содержатся в тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В письме, которое власти направили семьям жертв теракта, говорится, что заключенные готовы признать вину по всем предъявленным обвинениям, в том числе в убийстве 2976 человек. Кроме того, они согласились ответить на вопросы родственников жертв «об их роли и о причинах атак 11 сентября».
По словам Мохаммеда, отучившегося в США на инженера, идея угнать самолеты и направить их на башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона принадлежала именно ему. По версии следствия, в 1996 году он представил этот план Усаме бен Ладену, а затем помог обучить исполнителей. Мохаммед и аль-Хавсави были задержаны в Пакистане в 2003 году.
По информации NYT, переговоры между обвиняемыми и прокурорами длились 27 месяцев, а в конце июля сделку одобрил высокопоставленный чиновник Пентагона. Направить прошения в суд обвиняемые смогут на следующей неделе. Ожидается, что они вновь предстанут перед судом в 2025 года.