Основатель движения «Наши»: чтобы заработать миллиард, нужно быть готовым «трахнуть сестру»

«У меня [у одного из героев фильма] была сестра — красавица. И ее все хотели трахнуть. И я подумал: „А зачем, интересно, они ее будут трахать? Лучше я ее сам трахну“. Теперь я вам задаю один вопрос. Вы заходите к себе домой, вам 16 лет. У вас есть сестра. Так получилось, что вы в одной кровати. Я вам задаю один вопрос: вы сейчас с женщиной лежите в кровати или с сестрой?» — спрашивает Якеменко, на что ведущий отвечает: «С сестрой».