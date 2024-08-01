Основатель движения «Наши»: чтобы заработать миллиард, нужно быть готовым «трахнуть сестру»

В сети завирусился ролик с основателем движения «Наши» и первым главой Росмолодежи Василием Якеменко. В нем Якеменко объясняет ведущему подкаста Денису Царюку, как нужно перестроить сознание, чтобы заработать миллиард.
По словам экс-главы Росмолодежи, такая инструкция о перестройке сознания публично доступна в фильме «Волк с Уолл-стрит», но люди обычно не готовы ей следовать. Якеменко рассказал об одном из примеров, который приводит герой картины.
«У меня [у одного из героев фильма] была сестра — красавица. И ее все хотели трахнуть. И я подумал: „А зачем, интересно, они ее будут трахать? Лучше я ее сам трахну“. Теперь я вам задаю один вопрос. Вы заходите к себе домой, вам 16 лет. У вас есть сестра. Так получилось, что вы в одной кровати. Я вам задаю один вопрос: вы сейчас с женщиной лежите в кровати или с сестрой?» — спрашивает Якеменко, на что ведущий отвечает: «С сестрой».
«Все, вы никогда не заработаете миллиард. Потому что из женщины, то есть реальности, которая напротив вас лежит и пышет жаром, и идеи того, что нельзя, прикрытой словом „сестра“, вы выбираете слово „сестра“. Так вот, когда вам предложат заработать миллиард, вы найдете тысячу причин этого не делать. Почему? „Так люди же потеряют деньги!“ Да и *** с ними!» — заключает экс-глава Росмолодежи.
Интервью с Якеменко вышло на ютуб-канале Дениса Царюка три недели назад. Сейчас у него 8,7 тыс. просмотров.
Василий Якеменко руководил Федеральным агентством по делам молодежи с 2007 по 2012 год. В 2010-м Якеменко обвинили в сексе с несовершеннолетней в лагере на Селигере, организованном Росмолодежью и «Нашими».