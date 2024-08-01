Венеция вновь вводит ограничения для туристов

Сегодня в 13:58
Фото: Egor Gordeev/Unsplash

С 1 августа Венеция вновь введет ограничения для туристов. Об этом сообщает The Guardian.

Местные власти ограничат численность туристических групп до 25 человек. Они также запретят использование громкоговорителей в рамках мер, направленных на «защиту спокойствия жителей» и обеспечение более свободного передвижения пешеходов.

За нарушение правил путешественников и гидов будут штрафовать от 25 до 500 евро. Ограничения распространяются на центр города, а также на острова Мурано, Бурано и Торчелло.

В апреле прошлого года в Венеции ввели туристический сбор для борьбы с чрезмерным туризмом. Тогда же комиссия ЮНЕСКО призвала включить Венецию и лагуну, на территории которой она находится, в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения.

С начала 1950-х Венеция потеряла более 120 тыс. жителей. Люди уезжали из‑за переориентации города на массовый туризм, из‑за которого население стало ничтожным по сравнению с тысячами посетителей, которые заполняют его площади, мосты и узкие улочки в самое оживленное время года.

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