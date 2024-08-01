Венеция вновь вводит ограничения для туристов

С начала 1950-х Венеция потеряла более 120 тыс. жителей. Люди уезжали из‑за переориентации города на массовый туризм, из‑за которого население стало ничтожным по сравнению с тысячами посетителей, которые заполняют его площади, мосты и узкие улочки в самое оживленное время года.