Венеция вновь вводит ограничения для туристов

Местные власти ограничат численность туристических групп до 25 человек. Они также запретят использование громкоговорителей в рамках мер, направленных на «защиту спокойствия жителей» и обеспечение более свободного передвижения пешеходов.
За нарушение правил путешественников и гидов будут штрафовать от 25 до 500 евро. Ограничения распространяются на центр города, а также на острова Мурано, Бурано и Торчелло.
В апреле прошлого года в Венеции ввели туристический сбор для борьбы с чрезмерным туризмом. Тогда же комиссия ЮНЕСКО призвала включить Венецию и лагуну, на территории которой она находится, в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения.
С начала 1950-х Венеция потеряла более 120 тыс. жителей. Люди уезжали из‑за переориентации города на массовый туризм, из‑за которого население стало ничтожным по сравнению с тысячами посетителей, которые заполняют его площади, мосты и узкие улочки в самое оживленное время года.