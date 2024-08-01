Айтишники с IT-ипотекой не смогут уволиться до погашения кредита

Специалисты, взявшие IT-ипотеку, не смогут уволиться, пока не погасят ее. Об этом говорится в телеграм-канале Минцифры.
По новым условиям максимальная ставка по IT-ипотеке составит 6% (до августа было 5%). Кроме того, программа перестала действовать для Москвы и Петербурга. Айтишники из других регионов могут взять льготный кредит на покупку недвижимости где угодно в России, кроме Москвы и Петербурга.
Размер кредита во всех регионах составит до 9 млн рублей. Действие льготы правительство продлило до 2030 года.
Причинами изменений в Минцифры назвали высокую нагрузку на бюджет, неравномерное распределение средств (более половины которых направлялось в Москву и Петербург), а также желание сохранить кадры в регионах, где средние зарплаты айтишников существенно ниже, чем в столице.
Льготная ипотечная программа для IT-специалистов была запущена в 2022 году. За время ее работы банки получили более 275 тыс. заявок, выданы кредиты на 700 млрд рублей.