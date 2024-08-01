Айтишники с IT-ипотекой не смогут уволиться до погашения кредита

По новым условиям максимальная ставка по IT-ипотеке составит 6% (до августа было 5%). Кроме того, программа перестала действовать для Москвы и Петербурга. Айтишники из других регионов могут взять льготный кредит на покупку недвижимости где угодно в России, кроме Москвы и Петербурга.