В Нижнем Тагиле взрыв в пятиэтажке разрушил подъезд. Под завалами люди

Сегодня в 10:43

В Нижнем Тагиле произошел взрыв в жилом доме на улице Сибирская, 81. Об этом сообщает местное издание Tagilcity со ссылкой на очевидцев.

В оперативных службах сказали ТАСС, что в доме взорвался газовый баллон. Взрыв полностью разрушил одну из секций пятиэтажки, разрушены около 15 квартир.

По информации оперативных служб, пострадали пять человек, еще трое спасены из-под завалов. Там могут оставаться другие люди.

На место выдвинулись скорая, спасатели и волонтеры поисковых отрядов. О пострадавших пока нет.

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