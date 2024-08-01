В Нижнем Тагиле взрыв в пятиэтажке разрушил подъезд. Под завалами люди

В Нижнем Тагиле произошел взрыв в жилом доме на улице Сибирская, 81. Об этом сообщает местное издание Tagilcity со ссылкой на очевидцев.
В оперативных службах сказали ТАСС, что в доме взорвался газовый баллон. Взрыв полностью разрушил одну из секций пятиэтажки, разрушены около 15 квартир.
По информации оперативных служб, пострадали пять человек, еще трое спасены из-под завалов. Там могут оставаться другие люди.
На место выдвинулись скорая, спасатели и волонтеры поисковых отрядов. О пострадавших пока нет.