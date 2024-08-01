Гриша Ургант выступит на фестивале «Антон тут рядом»

Сегодня в 11:01
Фото: пресс-материалы

Гриша Ургант (Иван Ургант) выступит на благотворительном фестивале «Антон тут рядом», который пройдет 21 августа в Севкабель Порту.

«Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый», — подчеркивают организаторы.

На мероприятии также выступят «Обе Две», Mirèle, оркестр «Тут рядом», DJ Kedr Livanskiy, «Элли на маковом поле», Ishome, «Тима ищет свет», ELLA и special guest «Парнишка», «Наша Таня», «Нескучный хор» и другие.

Билеты на фестиваль можно приобрести на «Афише». Все собранные средства пойдут на работу проектов фонда «Антон тут рядом»: поддержку людей с аутизмом и их близких.

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