Гриша Ургант выступит на фестивале «Антон тут рядом»

Гриша Ургант (Иван Ургант) выступит на благотворительном фестивале «Антон тут рядом», который пройдет 21 августа в Севкабель Порту.
«Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый», — подчеркивают организаторы.
На мероприятии также выступят «Обе Две», Mirèle, оркестр «Тут рядом», DJ Kedr Livanskiy, «Элли на маковом поле», Ishome, «Тима ищет свет», ELLA и special guest «Парнишка», «Наша Таня», «Нескучный хор» и другие.
Билеты на фестиваль можно приобрести на «Афише». Все собранные средства пойдут на работу проектов фонда «Антон тут рядом»: поддержку людей с аутизмом и их близких.