В Лондоне мужчинам стало плохо на спектакле во время сцены аборта

В лондонском театре пришлось приостановить на 10 минут премьерный показ спектакля «Годы» из‑за мужчин, которым стало плохо во время сцены аборта. Об этом сообщает The Guardian.
Пьеса, поставленная режиссером Элин Арбо, рассказывает о личной и политической истории одной женщины на фоне быстро меняющейся послевоенной Европы.
В двухчасовой драме, премьера которой состоялась в Амстердаме в 2022 году, а затем 1 августа в театре «Алмейда» в Великобритании, примерно в середине была показана графическая сцена аборта на заднем дворе.
Во время нее мужчина в передней части зала почувствовал себя плохо. Его вывели в бар, где к нему присоединились еще несколько зрителей, которые также сказали, что почувствовали себя в предобморочном состоянии.
После этого один из зрителей выкрикнул, что сцена «была позором», и обвинил театр в том, что «не было никакого предупреждения об аборте». Это утверждение опровергли сами актеры.