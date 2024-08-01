Эксперты рассказали, где лучше всего наблюдать за Персеидами

В России метеорный поток Персеид лучше всего будет виден на юге страны — на Кавказе, в Краснодарском и Ставропольском краях, в республике Калмыкии. Об этом эксперты из клуба научных путешествий «Астроверты» и ютуб-канала «Улица Шкловского» рассказали сервису бронирования отелей «Отелло» от «2ГИС».
По их словам, идеальным решением будет поехать в горы, где нет пыли, дымки и тумана. А вот с морем обратная ситуация — там наблюдениям за небом мешают влага и пыль.
Полюбоваться звездопадом можно и в средней полосе России. Жителям крупных городов, таких как Москва и Петербург, астрономы рекомендуют уехать на 100-150 километров от черты города.
Главное правило — чем темнее небо, тем больше падающих звезд можно увидеть. Узнать, где световое загрязнение неба меньше, можно на специальной карте.
«Отелло» выбрал в семи регионах России наиболее подходящие отели для наблюдения за Персеидами. В сервис также добавили фильтр «Места под звездами», который поможет быстрее найти нужные гостиницы.
В 2024 году пик звездопада Персеид ожидается 11–13 августа. В это время при идеальных условиях можно будет увидеть до 100 падающих метеоров в час.
Персеиды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Он возникает, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь».