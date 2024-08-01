Эксперты рассказали, где лучше всего наблюдать за Персеидами

В России метеорный поток Персеид лучше всего будет виден на юге страны — на Кавказе, в Краснодарском и Ставропольском краях, в республике Калмыкии. Об этом эксперты из клуба научных путешествий «Астроверты» и ютуб-канала «Улица Шкловского» рассказали сервису бронирования отелей «Отелло» от «2ГИС».