Кристофер Ллойд вернется в сиквел боевика «Никто»

Он присоединится к Бобу Оденкерку, Конни Нильсен и Шэрон Стоун в следующей части фильма. Режиссером фильма станет Тимо Тяхянто.
Он известен по таким ужастикам и боевикам, как «Пусть тебя заберет дьявол» и «З/Л/О». Сценарий написали Дерек Колстад, Аарон Рабин, Оденкерк и Умаир Алим.
Фильм «Никто», ставший хитом проката в 2021 году, рассказывает о семьянине Хатче Мэнселле, который постепенно раскрывает свой истинный характер после ограбления дома. Это приводит его к кровавой войне с русским криминальным боссом. Ллойд сыграл отца Хатча, отставного агента ФБР, и вернется в этой роли.
Детали сюжета сиквела пока держатся в секрете. Ожидается, что он выйдет в прокат 15 августа 2025 года.