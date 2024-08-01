Кристофер Ллойд вернется в сиквел боевика «Никто»

Фильм «Никто», ставший хитом проката в 2021 году, рассказывает о семьянине Хатче Мэнселле, который постепенно раскрывает свой истинный характер после ограбления дома. Это приводит его к кровавой войне с русским криминальным боссом. Ллойд сыграл отца Хатча, отставного агента ФБР, и вернется в этой роли.