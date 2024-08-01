Кристофер Ллойд вернется в сиквел боевика «Никто»

Сегодня в 10:07
Фото: Universal

Кристофер Ллойд вернется в секвеле боевика «Никто». Об этом сообщает Deadline.

Он присоединится к Бобу Оденкерку, Конни Нильсен и Шэрон Стоун в следующей части фильма. Режиссером фильма станет Тимо Тяхянто.

Он известен по таким ужастикам и боевикам, как «Пусть тебя заберет дьявол» и «З/Л/О». Сценарий написали Дерек Колстад, Аарон Рабин, Оденкерк и Умаир Алим.

Фильм «Никто», ставший хитом проката в 2021 году, рассказывает о семьянине Хатче Мэнселле, который постепенно раскрывает свой истинный характер после ограбления дома. Это приводит его к кровавой войне с русским криминальным боссом. Ллойд сыграл отца Хатча, отставного агента ФБР, и вернется в этой роли.

Детали сюжета сиквела пока держатся в секрете. Ожидается, что он выйдет в прокат 15 августа 2025 года.

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