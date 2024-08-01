В России наблюдаются сбои в работе YouTube

Сегодня в 09:00
Фото: Omar Al-Ghosson/Unsplash

В России наблюдаются сбои в работе YouTube. Об этом следует из данных Downdetector.

Пользователи сообщают, что видео зависает на черном экране или бесконечно загружается. Кроме того, в некоторых случаях не удаётся открыть сайт.

Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы и Московской области (23%), следом идут Петербург и Ленинградская область, Республика Крым, Краснодарский край и Новосибирская область.

«Ютуб капут. Ибо неча», — написала в своем телеграм-канале Маргарита Симонян.

Ранее депутат Хинштейн объяснял замедление отказом Google от обновления оборудования в России и необходимостью «приведения в чувство» YouTube из‑за нарушения законов страны.

По его словам, для замедления YouTube специально выбран летний период, когда многие люди в отпусках и не пользуются видеохостингом с компьютеров.

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