В России наблюдаются сбои в работе YouTube

Пользователи сообщают, что видео зависает на черном экране или бесконечно загружается. Кроме того, в некоторых случаях не удаётся открыть сайт.
Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы и Московской области (23%), следом идут Петербург и Ленинградская область, Республика Крым, Краснодарский край и Новосибирская область.
«Ютуб капут. Ибо неча», — написала в своем телеграм-канале Маргарита Симонян.
Ранее депутат Хинштейн объяснял замедление отказом Google от обновления оборудования в России и необходимостью «приведения в чувство» YouTube из‑за нарушения законов страны.
По его словам, для замедления YouTube специально выбран летний период, когда многие люди в отпусках и не пользуются видеохостингом с компьютеров.