Эйса Гонсалес снимется с Винсом Воном в комедии «Майк и Ник и Ник и Элис»

Сегодня в 03:21
Фото: eizagonzalez

Звезда сериала «Задача трех тел» Эйса Гонсалес снимется с Винсом Воном («Отец-молодец», «Незваные гости») и Джеймсом Марсденом («Соник в кино», «Мир Дикого Запада») в комедии «Майк и Ник и Ник и Элис». Об этом сообщил Deadline.

Режиссером и сценаристом картины выступит БенДэвид Грабински, работавший над «Отпетыми напарниками» с Джеки Чаном и сериалом «Боишься ли ты темноты?». Продюсером станет Эндрю Лазар («Вальдо», «10 причин моей ненависти»).

Сюжет ленты держится в секрете. Известно, что фильм будет экшн-комедией о закадычных приятелях, действие которой развернется в криминальном закулисье. По информации THR, в комедии будет эпизод с путешествиями во времени.

«Этот фильм так хорош, что я не могу поверить, что мне удалось стать частью его. Это четь — быть твоей Элис, БенДэвид!», — прокомментировала Гонсалес. «Мы нашли идеальную Элис», — ответил Грабински.

Когда «Майк и Ник и Ник и Элис» выйдет на экран, пока неясно. Картину выпустит киностудия 20th Century.

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