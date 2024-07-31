Второй сезон корейского сериала «Игры в кальмара» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 26 декабря. Об этом платформа объявила с помощью видеоролика, опубликованного на ютуб-канале компании.
В тизере можно увидеть участников новых смертельных состязаний и их организаторов. «Прошло три года. Хочешь сыграть снова», — спрашивает команда загадочного турнира.
Зрителей ждет не один сезон «Игры в кальмара». Netflix анонсировал релиз третьего, финального сезона — он состоится в 2025 году.
Создатель шоу Хван Дон Хек поделился деталями о сюжете грядущих эпизодов. В них главный герой первого сезона, Сон Ки Хун, намерен отомстить организаторам кровавых игр, во время которых он потерял немало друзей.
«Помню, в первый день, когда мы начали снимать второй сезон, я подумал: „Вау, не могу поверить, что я вернулся в мир ‚Игры в кальмара‘“. Это касалось почти сюрреалистичным. Интересно, каково вам будет вернуться в „Игру в кальмара“ спустя три года?» — написал режиссер и сценарист проекта.
Первый сезон «Игры в кальмара» стартовал на Netflix 17 сентября 2021 года и стал мировым феноменом. За 28 дней сериал набрал более 1,65 млрд часов просмотра и достиг 111 млн аккаунтов, став первым сериалом Netflix, превысившим 100 млн пользователей на старте, и остается самым просматриваемым сериалом за всю историю Netflix.