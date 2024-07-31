«Помню, в первый день, когда мы начали снимать второй сезон, я подумал: „Вау, не могу поверить, что я вернулся в мир ‚Игры в кальмара‘“. Это касалось почти сюрреалистичным. Интересно, каково вам будет вернуться в „Игру в кальмара“ спустя три года?» — написал режиссер и сценарист проекта.