Дрю Бэрримор и Кристина Риччи появятся в документальном фильме «Ребенок-звезда» Деми Ловато

Американские актрисы Дрю Бэрримор («Инопланетянин», «Ангелы Чарли») и Кристина Риччи («Семейка Аддамс», «Сонная Лощина») станут героинями документального проекта «Ребенок-звезда», который срежиссирует Деми Ловато. Об этом сообщил THR.
Фильм расскажет о судьбах знаменитых артистов, которые прославились в юном возрасте. Ловато поделится своей историей, а также обсудит опыт ранней популярности с другими знаменитостями.
Помимо Бэрримор и Риччи, в ленте примут участие известная по «Доктору Дулиттлу» Рейвен-Симон, актер Кинан Томпсон из сериала «Всякая всячина», танцовщица Джоджо Сива и звезда телеканала Disney Элисон Стоунер.
Картина выйдет на стриминговом сервисе Hulu. Ее продолжительность будет 90 минут. Премьера назначена на 17 сентября.
«Я так горжусь, что моим режиссерским дебютом будет документальный проект, который проливает свет на сложности детской славы, тему, которая очень близка моему сердцу», — поделились Ловато.
Режиссер добавили, что рассчитывает дать зрителям «более глубокое понимание тех вызовов и давления, через которые проходят молодые люди в индустрии» в надежде, что в будущем создание контента будет происходить в «более безопасном и более поддерживающей обстановке».
Соавтором Ловато в фильме выступила Никола Марш. Продюсерами «Ребенка-звезды» стали Скотт Ратнер, Миранда Шерман, Кфир Голдберг и сами Ловато, а также Скутер Браун, Скотт Мэнсон, Джен Макдэниелс, Джеймс Шин и Гленн Стикли.